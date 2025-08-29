Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Mali Disiplinden Taviz Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

EKONOMİDE GÜÇLENME VE DAYANIKLILIK

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, bu yıl altıncı kez toplanıldığının altı çizildi. Açıklamada, “İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.” ifadelerine yer verildi.

BÜTÇE DİSİPLİNİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Açıklamada, programın olumlu etkilerinin birçok alanda görülmeye başlandığı belirtildi. “Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyon, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır,” denildi. Büyüme daha dengeli bir yapıya kavuşurken, istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerde kalmaya devam ediyor. İhracat, küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen tarihi yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

YAPISAL REFORMLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, programın etkilerini gösterecek yapısal reformların, kurumların güçlü koordinasyonu ile belirli bir takvim çerçevesinde hayata geçirilmeye devam ettiği bildirildi. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüleceği vurgulandı.

Toplantıda ele alınan konular arasında OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durum ile temel politika hedefleri ve makroekonomik tahminler ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve alınacak tedbirler istişare edilmiştir. “Makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve sanayide yapısal dönüşüm gibi konular kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir,” denildi.

SUJELERE HAZIRLIKLAR VE GELECEK PLANLARI

Açıklamada, uygulanan ekonomi programının nihai amacının yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamak olduğu vurgulandı. “Bu hedefin en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz,” ifadeleri kullanıldı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde edilen kazanımların kalıcılığı sağlamak amacıyla katma değerli yatırımların, istihdamın, üretimin ve ihracatın destekleneceği belirtildi.