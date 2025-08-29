Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Mali Disiplini Koruyacağız

EKK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen bu toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ İYİLEŞMELER

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, bu yılın altıncı EKK toplantısının gerçekleştirildiği kaydedildi ve “İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.” ifadesi kullanıldı.

Programın olumlu etkilerinin birçok alanda net bir şekilde görüldüğü açıklamada, “Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyon, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır. Büyüme daha dengeli bir yapıya kavuşurken istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerde kalmıştır” denildi. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere karşın ihracatın tarihi bir zirveye ulaştığını ifade eden açıklama, cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini vurguladı.

YAPISAL REFORMLAR SÜRECEK

Açıklamada, kur korumalı mevduat uygulamasının sona erdiği, bütçe açığının milli gelire oranının azaldığı ve mali disiplinin güçlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, bu kazanımların programın etkinliğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi. Para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların, kurumlar arası güçlü koordinasyon ile belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilmesine devam edileceği ifade edildi. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları ise, geçmişte olduğu gibi kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüleceği ifade edildi.

GELECEK ADIMLAR İÇİN HAZIRLIKLAR

Açıklamada, gerçekleştirilen toplantıda OVP (2026-2028) çalışmaları çerçevesinde gelinen son durum değerlendirilmiş, temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri üzerinde ayrıntılı incelemeler yapılmıştır. “Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu çerçevede makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ve çevresel dönüşümün hızlandırılması noktasında atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir” denildi.

ENFLASYONLA MÜCADELENİN GÜCÜ

Uygulanan ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamak ve toplumsal refahı artırmak olduğunu vurgulayan açıklamada, “Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz” şeklinde ifadeler yer aldı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla elde edilen ekonomik kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla, katma değerli yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edileceği belirtildi.