Ekonomi ve Enflasyon Hakkında Önemli Açıklamalar

TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN’IN AÇIKLAMALARI

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekonomi Toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, piyasalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karahan, geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelere dair, “Piyasadaki oynaklığın geçici ve ekonomiye yansımalarının kısa vadeli olmasını sağlamak için hızlıca aksiyon aldık” ifadesini kullandı. Piyasalardaki oynaklığı önlemek için TL ve döviz likiditesine yönelik çeşitli önlemler alındığını belirten Karahan, “Bu kapsamda TL depo ihalelerinin vadelerini uzattık. Ayrıca, likidite araçlarımızın çeşitliliğini artırarak vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etmeye başladık” şeklinde değerlendirmede bulundu.

PİYASALARDA KAYIP YAŞANDI

Karahan, sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan gelişmeler finansal varlıklarda değer kayıplarına neden oldu. Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Piyasaların istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz.”

KÜRESEL BÜYÜMEDE BELİRSİZLİKLER

Karahan, küresel büyümenin kademeli toparlanma gösterdiğini, imalat sanayi ve hizmetler sektörü arasındaki farklılaşmanın azaldığını söyledi. Ancak, küresel ticaret politikalarında belirsizliklerin yükseldiğini ve bunun küresel büyüme üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Korumacı eğilimlerin artışı, jeopolitik riskler ve küresel ekonomi politikalarına dair belirsizliklerin, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığını belirtirken, “Küresel talep görünümü, jeopolitik riskler ve arz yönlü faktörler emtia fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor” dedi.

HANEHALKLARININ MAL TALEBİNDE GÜÇLENME

2024 yılının son çeyreğinde iktisadi faaliyetlerin toparlandığını ifade eden Karahan, “Hanehalkının mal talebi güçlü seyretti. Böylelikle özel tüketim çeyreklik olarak arttı” dedi. Yıl genelinde yurt içi talebin büyümeye katkısında belirgin düşüş yaşandığını, ancak net ihracatın pozitif katkısının öne çıktığını vurguladı. 2024 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerileyen sanayi üretiminin yılın son çeyreğinde yeniden artışa geçtiğini söyledi.

CARI İŞLEMLER AÇIĞINDAKİ GELİŞMELER

2024 yılının son çeyreğinde cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,8 seviyesine gerilediğini kaydeden Karahan, büyümeyi etkileyebilecek unsurlar arasında küresel ticarete dair belirsizliklerin ve ihracat kaynaklı risklerin bulunduğunu belirtti. Tüketim malları ithalatındaki yüksek seyre rağmen, cari açığın milli gelire oranının 2024’ten yüksek olmasına rağmen uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını beklediklerini ifade etti.

DEZENFLASYON SÜRECİNİN SÜRMESİ

Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının haziran ayında başlamasıyla devam ettiğini söyleyen Karahan, “Tüketici enflasyonu şubat ayında yüzde 39,1 oranına gerileyerek önemli bir düşüş gösterdi. Ana eğilim yılın ilk çeyreğinde öngörülerimizle uyumlu olarak yükseldi” dedi. Hizmet sektöründe de yavaşlama eğilimi gözlendiğini ve enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğini vurguladı. “Mart ve Nisan aylarında Ramazan ayının gıda fiyatlarına ve finansal piyasalardaki gelişmelerin fiyatlara olan etkilerini takip edeceğiz” şeklinde bilgi verdi.

POLİTİKALARDA KARARLILIK

Karahan, finansal piyasalardaki gelişmelerin makroekonomik görünümü bozmaması için hızlıca önlemler aldıklarını ifade etti. 19 Mart günü aşırı oynaklık sergileyen göstergelerin artışını sınırlamak için gerekli adımların atıldığını belirtti. “Para Politikası Kurulu olarak, yaşanan gelişmeleri değerlendirerek tedbirler aldık” dedi ve gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükselttiklerini, ayrıca TL ve döviz likiditesine yönelik daha fazla önlem aldıklarını dile getirdi.

Karahan, ekonominin temel dinamiklerinde bir bozulma olmadığını, cari açığın tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini ve sıkı para politikası duruşunu enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sürdüreceklerini kaydetti. “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız” ifadelerini kullandı.