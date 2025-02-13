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Ekranda Görüp Hayran Olduğu Kızla Evlendi

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DAVID BECKHAM’IN EVLENME KARARI

O dönemde kariyerinde hızla ilerleyen David Beckham, izlediği bir video klibinde “Ben bu kızla evleneceğim” sözlerini söyleyecek kadar etkilenmişti. Dikkat çekici bir görüntüye sahip olan o genç kız, onun hayatına girdi ve sonunda evlendikleri bir gerçek oldu.

KRALİYET AİLELERİNE YARAŞIR DÜĞÜN

David, televizyon ekranında hayran olduğu esmer güzelle tanıştı ve mutluluğu taçlandıran bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Bu düğün, kraliyet ailelerine yaraşır bir ihtişam içinde gerçekleşti.

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