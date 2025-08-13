Ekrem İmamoğlu, adaylığım engellenirse birleşmelidir

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg’e verdiği röportajda, İmamoğlu’na yöneltilen soruları danışmanları aracılığıyla yazılı olarak cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya karşılık veren İmamoğlu, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” ifadesini kullandı. İmamoğlu, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu dile getirdi.