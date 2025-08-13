Gündem

Ekrem İmamoğlu, Adaylık İçin Açıklandı

ekrem-imamoglu-adaylik-icin-aciklandi

KAMUOYUNA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ilgi çeken açıklamalar yaptı. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg’e verdiği röportajda, kendisine yöneltilen soruları danışmanları aracılığıyla yazılı bir şekilde yanıtladı.

MUHALEFETİN BİRLEŞİKLİĞİ

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruya, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasının engellenmesi durumunda, alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu ifade etti.

