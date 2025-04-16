Ekrem İmamoğlu, Bahçeli’ye cevaben birlik vurgusu yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden önemli bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Nisan 2025 tarihinde İmamoğlu’nun yargı süreçlerinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiği yönündeki çağrısına dikkat çeken İmamoğlu, Bahçeli’nin bu değerlendirmelerini “oldukça önemli” bulduğunu ifade etti.

DEMOKRASİYE YAPILAN MÜDAHALELER

İmamoğlu, “Aziz Milletim, Ülkemize ve milletimize hizmet etme gayretiyle yola çıkan ben ve çalışma arkadaşlarımın mübarek Ramazan ayında, bir sahur vakti evlerimize yapılan şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıp, tutulmamız müşerref vicdanda kabul görmemiştir” diyerek, bu durumun halk tarafından sevilmediğini belirtip, halkın verdiği “sarih, sahici, güçlü ve halkî tepki” ile demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. İmamoğlu, demokrasiye yapılan müdahaleye karşı gelen bu tepkilerin, ülkesinde artan antidemokratik uygulamalara, adalet sisteminin bozulmasına ve ekonomik çöküşe karşı haklı bir feryat olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, gerekirse “şafak vaktinde gerçekleştirilen” uygulamaların ve “aile düzenini yok sayan” hukuksuzlukların toplum vicdanında büyük hasar yarattığına da dikkat çekti. Ülkesindeki krizin onarılmasının, milletin iradesinin daha fazla saygısızlığa maruz kalmaması ve yargı süreçlerinin adil ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli’nin yaptığı tespitlerin ve çağrının oldukça önemli olduğunu belirten İmamoğlu, Cumhuriyetin yeni yüzyılında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BEKA MESELELERİNE DİKKAT ÇEKMEK

İmamoğlu, “Türkiye’nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır” diyerek, devletin güçlü, milletin müreffeh ve yargının adil olması gerektiğini savundu. Toplumun temel haklarına dair endişelerin arttığı bir atmosferde, adaletin sağlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. “Hak yemem, hakkımı da yedirmem” düsturuyla çıktıkları yolda, halkın hakkını gözetme mücadelesinin süreceğini belirtti. İmamoğlu, “Bizim en büyük isteğimiz, umut ve gayretimiz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının eşit şekilde hak ettiği refah ve adalete kavuşması içindir” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, İmamoğlu hakkında yargı süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtmişti. Bahçeli, “Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” şeklinde ifadeler kullanmıştı.