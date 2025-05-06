Ekrem İmamoğlu Dava Açtı

AVUKAT PEHLİVAN’IN AÇIKLAMASI

Avukat Pehlivan, bu davanın yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun kişisel haklarını koruma amacı taşımadığını vurguladı. Sürecin, hukuk kurallarına bağlılık ve bağımsız yargıya güven temelinde devam edeceğini belirtti. Pehlivan, “Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.” açıklamasında bulundu.

DAVA AÇILIŞ TARİHİ VE ANLAMLIK

Pehlivan, “Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.” dedi. 6 Mayıs’ın Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günü olduğunu hatırlatan Avukat Pehlivan, “Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır.” ifadesini kullandı.

HUKUK DEVLETİ İÇİN MÜCADELE

Pehlivan, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak 6 Mayıs tarihinde davayı açmanın anlamlı olduğunu dile getirdi. “Bu dava yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir.” dedi. Mücadelenin, hukuk kurallarına bağlılık ve bağımsız yargıya güven ile sonuna kadar sürdürüleceğini belirten Pehlivan, “Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.” şeklinde kamuoyuna duyurdu.