Ekrem İmamoğlu Dava İçin 12 Haziran’da Hakim Karşısına Çıkacak

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan “bilirkişi” iddianamesi onaylandı. İmamoğlu’na, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebi bulunuyor. İmamoğlu, 12 Haziran’da mahkeme önüne çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında “CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B.” hakkında iddialar ortaya koydu. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale ile ilgili açılan davada S.B.’nin “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” söyledi. İstanbul’da 8 bin 800 bilirkişi olmasına rağmen kendisiyle ilgili dosyaların sürekli aynı bilirkişiye gittiğini vurguladı. İETT ve İSPARK soruşturmalarında da S.B.’nin görev aldığını, şirket avukatlarının itirazlarına rağmen savcılığın altı ay boyunca cevap vermediğini belirtti.

BİLİRKİŞİ HEYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İBB Başkanı, Beşiktaş ve Esenyurt soruşturmalarında üç kişilik bilirkişi heyetine atanan S.B.’nin tek başına imzaladığı raporun, diğer iki bilirkişinin onayı olmaksızın işleme konulduğunu iddia etti. Bu raporun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe yapıldığını dile getirdi. İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hitaben “Sözünüz İstanbul’da geçmez. Çünkü milletin bağlı olduğu hukuk kuralları değil, farklı bir bağlılık var” dedi. Adliyede “Bakan bize karışamaz” diyenlerin bulunduğu bir ortamda, sadece tweet atmanın yeterli olmadığını ifade etti.

TURPUN BÜYÜĞÜ İFADELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turbun büyüğü heybede” sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, “Sizde böyle maharetli bilirkişi S.B. Bey oldukça, nokta atışı bu kişiyi bulan yargı mensupları oldukça heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Sizin turp sandıklarınız bu milletin gönlünde zerre yer etmez” şeklinde konuştu. Hakkında açılan soruşturmalara dair endişelerini dile getirdiği bir soruya İmamoğlu, “2019 hayatımdan kaygıları silme yılıdır, milattır. O seçimi elimizden alma çabalarını gösterirken verdiğimiz mücadeleyi ve 6 Mayıs 2019’da gemileri yakmak diye tarifleyeceğim bir yolculuğun adımını attım” yanıtını verdi.