Ekrem İmamoğlu, Diplomayı İptal Etti

DAVANIN AMACI VE ÖNEMİ

Avukat Pehlivan, yaptığı açıklamada bu davanın yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun kişisel haklarını koruma amacı taşımadığını ifade ediyor. Sürecin hukukun kurallarına bağlılık ve bağımsız yargıya güven temelinde devam edeceğini belirtiyor.

DAVANIN KONUŞULAN TARİHİ

Pehlivan’ın açıklamasına göre, “Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.” Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açıldığını aktarıyor.

TARİHSEL ANLAM VE SIMGESİ

6 Mayıs tarihinin, Türkiye’de demokrasi, hukuk ve bağımsızlık idealleri için mücadele edenler için sembol bir gün olduğunu hatırlatıyor. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde iptal edilmesinin de yine bir 6 Mayıs’ta gerçekleştiğini vurguluyor. Bu nedenle, hukuksuzluklarla mücadele için 6 Mayıs’ta dava açmayı anlamlı ve önemli bulduklarını ifade ediyorlar.

MÜCADELE VE KARARLILIK

Pehlivan, bu davanın sadece Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımadığını, aynı zamanda hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına verilen bir mücadele olduğunu belirtiyor. “Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz,” diyor. Kamuoyuna saygılarını sunarak açıklamalarını sonlandırıyor.