Ekrem İmamoğlu Geçici Olarak Görevden Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık’ın görevden uzaklaştırıldığını resmi olarak açıkladı. İstanbul Valiliği de bu durumu destekleyen bir bilgilendirme yaptı. Valilik, bu belediye başkanlarının yerine vekil seçimleri için belediye meclislerinin 26 Mart 2025 tarihinde toplanabileceğini belirtti. Valilik açıklamasında, “Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere toplanmaları uygun görülmüştür,” ifadesi yer aldı.

TUTUKLAMA NEDENLERİ

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından, “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek”, “Rüşvet Almak”, “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak”, ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarıyla ilgili tutuklandı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEKİ GELİŞMELER

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için İçişleri Bakanlığı, “Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı” bilgisini paylaştı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANMASI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan tutuklanması sonrasında, İstanbul Valiliği tarafından kayyum atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.