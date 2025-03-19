Ekrem İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı Verdildi

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından gözaltı kararı verilmiş durumda. Soruşturmanın basına yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu çerçevesinde yapıldığı ifade ediliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TANIMI KULLANILIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ile ilgili açıklamasında “suç örgütü lideri” ifadesini kullanıyor. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli yöneticileri de var. Ayrıca, aynı kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın gözaltına alındığı bilgisi aktarılıyor. İmamoğlu hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçu ile ilgili bir başka soruşturma süreci de devam ediyor ve bu soruşturma, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da arasında bulunduğu 7 kişiyi kapsıyor. Bu durumla birlikte İBB’deki iki ayrı soruşturmada toplamda 106 gözaltı kararı bulunuyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Gözaltı kararları altında yer alan suçlamalar, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilere yöneltilen başlıca 7 suçlamayı içeriyor:

– Suç örgütü yöneticisi olmak

– Suç örgütüne üye olmak

– İrtikap

– Rüşvet

– Nitelikli dolandırıcılık

– Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

– İhaleye fesat karıştırmak

KAYYUM ATANMASI İHTİMALI

Soruşturma çerçevesinde İmamoğlu hakkında PKK/KCK yapılanması ile bağlantılı bir durum oluşması halinde, mevzuat gereğince kayyum atanma durumu söz konusu olabiliyor. Eğer daha çok rüşvet, zimmet ve ihtilas gibi adi suçlar gündeme gelirse, o zaman belediye meclisi içinden yeni bir belediye başkanı seçilebilir.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun (İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan (İmamoğlu’nun kampanya yöneticisi), Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı), Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür) ve Can Akın Çağlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri) yer alıyor. Ayrıca, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas dahil olmak üzere birçok kişi daha isim olarak listede bulunuyor.