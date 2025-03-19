Ekrem İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

106 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTILAR

CHP’de para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli için gözaltı kararı çıkıyor. İmamoğlu, evinde yapılan arama sonrasında polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor. Ayrıca, İstanbul Valiliği tarafından kente 4 gün süreyle tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı duyuruldu.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararı verilirken, evinde polis araması sırasında yaptığı ilk açıklamada, “Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullanıyor. Danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındığını aktarıyor. Gözaltı kararı verilenler arasında gazetecilerin ve iş insanlarının da bulunduğu 100’e yakın kişi yer alıyor. Operasyonun Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 105 şüpheli hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, usulsüz bağış toplama olayına karıştıkları ve birçok iş insanını para vermeye zorladıkları gibi iddialar ortaya atılıyor. İlgili soruşturmanın, kamuoyunda “CHP’de para sayma görüntüleri” adıyla bilinen video görüntüleri üzerine başlatıldığı kaydediliyor. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın da bulunduğu belirtiliyor.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Savcılık, yapılan iddialara karşı bir açıklama yaparak, İmamoğlu’nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtip, “İlgili soruşturma belirli suçlamalar üzerine yürütülmektedir” ifadelerini kullanıyor. 20 araç dolusu kolluk kuvvetinin konuta geldiği sosyal medyada paylaşılıyor.

ONGUN VE CHP YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Murat Ongun, sosyal medya üzerinden gözaltına alındığını duyurarak, kendilerini susturacaklarını düşünenlere karşı destek istemekte. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konutuna sabahın erken saatlerinde 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.