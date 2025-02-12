Ekrem İmamoğlu’na Hapis İddiası: İddianame Kabul Edildi

İmamoğlu’na Yönelik İddianame Kabul Edildi

İmamoğlu’nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek hakkında suç içerikli ifadeler kullandığı belirlenmesi sonucunda hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, ilk duruşmanın 11 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından oluşturulan belgede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” statüsünde yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu’nun paneldeki konuşmasında, Gürlek’e yönelik kullandığı ifadelerin suç unsurları taşıdığı tespit edilerek resen soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Gürlek’in, terör örgütleri tarafından yayın organları ve sosyal medyada açık kimlik bilgileri ve fotoğraflarıyla tehdit edildiğine dikkat çekiliyor. İddianamede, İmamoğlu’nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek’i hedef gösterdiği ve “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme” suçunu işlediği vurgulanıyor.

İmamoğlu’nun İfadeleri Kamu Görevini Küçümseyici Niteliğe Sahip

İddianamede, İmamoğlu’nun aleni kullandığı sözlerin, kamu görevlisi Akın Gürlek’i küçültmeye yönelik olduğu belirtiliyor. Söz konusu ifadelerin, düşünceyi ifade etme sınırlarını aştığı ve eylemin ifade hürriyeti kapsamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Ayrıca, İmamoğlu’nun konuşmasının, Başsavcı Gürlek ve ailesinin hedef alındığı durumlar içerdiği, zarara veya kötülüğe uğratılma ihtimali taşıdığı kaydediliyor. İddianamede, “Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya nesnel olarak uygun olduğu, bu şekilde şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapılıyor.

İmamoğlu’nun Hapis Cezası İsteniyor

İddianamede iki olayın birlikte değerlendirilerek, İmamoğlu’nun kamu görevinin sağladığı konumu ve nüfuzu kullanarak yargı organları üzerinde baskı kurmayı amaçladığı ifade ediliyor. İmamoğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçları sebebiyle 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası alması talep ediliyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere, eğer hapis cezasına mahkumiyet gerçekleşirse, İmamoğlu’nun kamu görevlerine getirilmesinin yasaklanması isteniyor.