Ekrem İmamoğlu’na Yeni Soruşturma Açıldı

SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Tutuklu olan Ekrem İmamoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’na, “Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret” suçu işlendiği iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldığı belirtildi.

İKİ SAVCIYA ELEŞTİRİLER

19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde savcılık ifadesinin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, hakimlik ifadesinde soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti.

YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu’nun hakimlik ifadesindeki bazı cümleleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla resen bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İFADE GÜNÜ

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu, yarın SEGBİS sistemi ile Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ifade verecek.