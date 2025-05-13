Ekrem İmamoğlu’na Yeni Soruşturma Açıldı

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

Tutuklu olan Ekrem İmamoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, ‘Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret’ suçu işlendiği iddiasıyla yeni bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı.

İKİ SAVCIYI ELEŞTİRMİŞTİ

19 Mart tarihinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta savcılıkla yaptığı görüşmenin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, hakimlik ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu’nun hakimlik ifadesindeki bazı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla resen bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YARIN İFADE VERECEK

Bu kapsamda, İmamoğlu’nun yarın SEGBİS sistemi aracılığıyla Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ifade vermesi bekleniyor.