Ekrem İmamoğlu’ndan Adaylık Hakkında Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de düzenlenen programda güncel konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Programda Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ‘sahte diploma’ soruşturmasıyla ilgili olarak, “Birilerinin diploması yok; bende transkript var, belge var, fotoğraf var; okul arkadaşlarımı çağırsam burada bugün miting yapardım” diye konuştu.

VEDAT MİLOR’A YAPILAN SORUŞTURMA

İmamoğlu, Vedat Milor hakkında yürütülen “örtülü reklam” soruşturmasına dair de yorumda bulundu. Bu durumu “Yazıklar olsun” diyerek kınayan İmamoğlu, “Vedat Milor ile hiç konuşmadım, o programda sosyal projemize katkı sağladı. Burası bir ticarethane değil” ifadelerini kullandı. Ayrıca Kent Lokantası’nın eleştirilerine yanıt vererek, “İhtiyaçtan doğan bir şey. Burada insanlar onurlu bir şekilde hizmet alıyorlar” dedi.

CHP’DE ÖN SEÇİM SÜRECİ

İmamoğlu, CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılacak ön seçimi partinin demokrasi devrimi olarak tanımladı. Önceki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerindeki eksiklikleri değerlendiren İmamoğlu, “Kuralları iktidar belirliyor. 2017 Anayasası diye bir Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüze oturttu. Orada çok farklı dinamiklerle ittifak yapma biçimleri formülize edildi; yapan tarafından bilinen ama onu izleyen tarafından anlaşılana kadar iktidarın seçimi kazandığı bir süreç… Biz kaybeden oluyoruz iki seçimdir” ifadesini kullandı.

ADAYLIK KONUŞMALARI

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Yavaş’ın bu sürece erken bulduğunu ancak CHP’nin kararına saygı duyacağını belirtti. İmamoğlu, “Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim. Adaylık kimsenin tapulu mülkü değildir. Parti, adayı belirler” şeklinde konuştu. Yavaş ile olan dostluğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hiçbir cümlesi beni incitmiyor, birlikte doğru kararı alacağız” dedi. Ayrıca, 23 Mart’ta gerçekleşecek ön seçimde CHP üyelerinin yüksek katılım gösterileceğini umduğunu ifade etti.

İmamoğlu, 5 Şubat’ta kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve kendisiyle görüşme arzusunu paylaştığını belirtti. “Henüz görüşemedik” diye ekledi.