Ekrem İmamoğlu’ndan Adaylık ve Seçim Açıklaması

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de katıldığı programda önemli değerlendirmelerde bulundu. Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ‘sahte diploma’ soruşturmasına dair “Birilerinin diploması yok; bende transkript var, belge var, fotoğraf var; okul arkadaşlarımı çağırsam burada bugün miting yapardım” sözleriyle konuya açıklık getirdi.

VEDAT MİLOR’A YÖNELİK SORUŞTURMA ELEŞTİRİSİ

Vedat Milor hakkında başlatılan “örtülü reklam” soruşturmasını da gündeme getiren İmamoğlu, bu durumu “Yazıklar olsun” diyerek eleştirdi. “Vedat Milor ile hiç konuşmadım, o programda sosyal projemize katkı sağladı. Burası bir ticarethane değil” ifadelerini kullanan İmamoğlu, Kent Lokantası’na yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. “İhtiyaçtan doğan bir şey. Burada insanlar onurlu bir şekilde hizmet alıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP’DE ÖN SEÇİM SÜRECİNE DEĞİNDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yapılacak olan Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenecek ön seçimi partinin demokrasi devrimi olarak nitelendiren İmamoğlu, önceki seçimlerde yaşanan eksiklikler ve kayıplar hakkında da konuştu. “Kuralları iktidar belirliyor. 2017 Anayasası diye bir Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüze oturttu. Orada çok farklı dinamiklerle ittifak yapma biçimleri formülize edildi; yapan tarafından bilinen ama onu izleyen tarafından anlaşılana kadar iktidarın seçimi kazandığı bir süreç… Biz kaybeden oluyoruz iki seçimdir” şeklinde yorum yaptı.

ADAYLIK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki yorumlarını da değerlendiren İmamoğlu, Yavaş’ın bu süreci erken bulduğunu ancak CHP’nin kararına saygı duyacağını ifade etti. “Adaylık kimsenin tapulu mülkü değildir. Parti, adayı belirler” diyen İmamoğlu, Mansur Yavaş ile dostluğuna vurgu yaparak “Hiçbir cümlesi beni incitmiyor, birlikte doğru kararı alacağız” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde CHP üyelerinin geniş bir katılım göstermesini umduğunu dile getirdi.

DEVLET BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

5 Şubat’ta kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, “Henüz görüşemedik” diye konuştu.