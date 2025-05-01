Ekrem İmamoğlu’ndan Ailesiyle Görüşme Fotoğrafı

TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI SONUCUNDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İmamoğlu, İBB’ye ait yolsuzluk suçlamaları kapsamında ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet verme ve örgüt kurma gibi iddialarla tutuklandı. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nu İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

AİLESİYLE GÖRÜŞME YAPTI

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle açık görüşte bir araya geldi. Bu buluşma sırasında çekilmiş fotoğrafa Odatv yazarı Ayşe Baykal ulaştı. Görüşmeye katılanlar arasında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, kızı Beren İmamoğlu ve annesi Hava İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu yer aldı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüş sırasında ziyareti gerçekleşti.