Ekrem İmamoğlu’ndan AK Parti’ye Eleştiri Tepkisi

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirilerinden dolayı AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na “kesin ihraç” talebiyle sevk edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya üzerinden partiden ihraç edildiğini duyurdu. Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’nde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, ihraç sürecine tepki gösterdi.

İHRAÇ SÜRECİNE TEPKİ

Kocabıyık, paylaşımında “Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!” diyerek durumu eleştirdi.

OLAYLARIN SEBEBİ

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Kocabıyık, sosyal medya hesabında “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” diyerek eleştirilerini dile getirmişti. Bu açıklamalarının ardından Kocabıyık, 22 Mart’ta AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na “tedbirli kesin ihraç” talebiyle sevk edilmişti.