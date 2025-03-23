Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklama Sonrası Duyuru

İBB BAŞKANI’NIN TUTUKLANMASI

19 Mart’ta gözaltına alındıktan dört gün sonra adliyeye çıkarılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Hakkında başlatılan mali suçlar soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu, terör suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında serbest kalıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Kararın ardından İmamoğlu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı ve şu sözleri dile getirdi: “YENİLECEKSİN… Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…”