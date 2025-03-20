Ekrem İmamoğlu’nun Annesi İlk Defa Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yaşanan gelişmeler gündemde yer alıyor. İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile beraber 100’ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı alınmış, bu süreçte 87 kişi gözaltına alınmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları ile soruşturma başlatmışken, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil olmak üzere 7 şüpheli için de “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddialarıyla başka soruşturmalar başlatılmış. Gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam ediyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltında geçirdiği ikinci gününde sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Annesi ile yapılan bir röportajı paylaşan İmamoğlu, “Üzülme annem bu günler geçecek… Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

ANNELERİNDEN GELEN DESTEK

İmamoğlu’nun annesi, oğlu gözaltına alındıktan sonra verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün” ifadelerini kullanarak destekleyici bir mesaj verdi. Bu durum, ailenin yaşadığı duygusal yükü gözler önüne seriyor.