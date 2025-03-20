Ekrem İmamoğlu’nun Annesinden Duygusal Açıklama

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması muhtemel Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 87 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ile birlikte 99 diğer şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi iddialarla soruşturmalar başlatmıştı. Bu bağlamda, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla soruşturulmaya devam ediliyor. Gözaltına alınanların ifade işlemleri ise başladı.

SOSYAL MEDYADA ANNESİNE DESTEK PAYLAŞIMI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltındaki ikinci gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Annesiyle yapılan bir röportajı paylaşan İmamoğlu, “Üzülme annem bu günler geçecek… Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir” notunu düşerek annesine destek oldu.

ANNESİNİN DÜŞÜNCELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi, oğlu gözaltına alındıktan sonra verdiği röportajında “Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün” şeklinde duygularını ifade etti.