Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Serbest Bırakıldı

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklandığı bu soruşturmada, dün önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, ‘rüşvete aracılık etmek’ suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alındı.

POLİS EŞLİĞİNDE İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Gözaltına alınan avukat Nusret Yılmaz, polis eşliğinde İstanbul’a getirildi ve bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından Yılmaz, Fatih’te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadesi alınan avukat Nusret Yılmaz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.