Ekrem İmamoğlu’nun Diploması Geri Alındı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’DEN DİPLOMA İPTALİ KARARI

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ile birlikte belirlenen 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesi yönünde karar aldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir” denildi.

İstanbul Üniversitesi, Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025’te aldığı karar ile, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması doğrultusunda, “Araştırma Raporu”ndaki tespitler çerçevesinde inceleme komisyonu tarafından hazırlanan rapora dayanarak, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olan yatay geçiş işlemlerine yönelik çalışma yürüttü. 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden 10’unun kaydı silinirken, geri kalan 28 kişinin diplomalarının iptali karara bağlandı. Üniversite, bütün fakültelerdeki yatay geçişler üzerine incelemelerine devam edecek.

İŞLEMLER YETKİLİ KURUMLARA GÖNDERİLECEK

Alınan iptal kararının ve dayanak belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ivedilikle iletileceği belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!” ifadelerini kullandı.