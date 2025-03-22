Ekrem İmamoğlu’nun İkinci İfade Süreci Başladı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINDIĞI SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma devam ediyor. 106 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılan operasyon çerçevesinde şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri dün başlamışken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ifade verdi.

İKİ DOSYAYLA İLGİLİ SUÇLAMALAR

İmamoğlu iki ayrı dosya ile suçlanıyor. Bu dosyalar çerçevesinde terör örgütü PKK ile birlikte hareket etme, PKK mensuplarını işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili suçlamalar yöneltiliyor. İBB Başkanı, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdikten sonra suçlamaları reddetti.

TERÖR SORUŞTURMASINA KATILIM

İmamoğlu, Mali Şube’deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini veriyor. İkinci soruşturma, “Kent uzlaşısı” isimli yapılanma ile ilgili. Bu soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere “İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı” ve “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yapılıyor.

GÖZALTI SAYISI ARTILIYOR

Soruşturma çerçevesinde aranan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Uğurhan Atma gözaltına alındı. Gökçe İstanbul’da, Atma ise Muğla’da yakalandı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Böylece, operasyonla birlikte gözaltı sayısı 90’a yükseldi. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanısıra İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltında bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİŞ

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile birlikte bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi yakınındaki İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da burada sağlık kontrolü geçirdiği öğrenildi.

MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

Soruşturma devam ederken, İBB Başkanı İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne önceki gün el konuldu. Şirket hakkında MASAK raporunda bulunan bilgilere göre, İmamoğlu İnşaat’ın yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 40 hissesi babası Hasan İmamoğlu’na ait. 2020-2023 tarihleri arasında şirketin 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere toplamda 117 taşınmaz aldığı belirtildi. Bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu ifade ediliyor. Devamında, Murat Ongun’un mal varlığına da el konulduğu bildirildi.

BANKA KASALARINA EL KONULDU

Yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi. Murat Ongun’un 2, reklamcı Hüseyin Köksal’ın 1 kasası olduğu belirlendi. Ayrıca, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız’ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş’in 1 ve BVA firması sahibi Murat Kapki’nin de 2 kasası bulundu. Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, banka kasalarına dair arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdi.

İBB’NİN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soruşturma sürerken gündeme getirilen bazı iddialara dair ikinci kez açıklama yaptı. İBB Tekzip isimli hesaptan yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde bin 388 hayali konser düzenlendi” iddiasına yanıt verdi. Açıklamada, pandemi sürecinde sanatçılara destek amacıyla hayata geçirilen ‘İstanbul Bir Sahne’ projesi çerçevesinde toplamda 5.535 sanatçıya destek sağlandığı bilgisi verildi. Bunun yanı sıra, 16 milyon kişinin kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldığı iddiasının da doğru olmadığı açıklandı. İBB, uygulamaya İstanbulluların kişisel bilgileriyle girdiği bilgisini paylaştı.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu soruşturması hakkında bilgi verirken, iki ayrı soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Soruşturmayı “Darbe gibi ifadelerle nitelendirmek tehlikelidir” yorumunu yaptı. “Her iki soruşturma kapsamındaki 106 gözaltı kararı var. Soruşturmada, tanık beyanları ve MASAK incelemeleri bulunuyor, soruşturma hassasiyetle devam ediyor” dedi. Tunç, “Yargı yetkisi tarafsız mahkemelerce kullanılır, hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz” ifadesini de ekledi.