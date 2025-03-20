Ekrem İmamoğlu ve 87 Kişinin İfadeleri Başladı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu toplam 87 kişinin ifade işlemlerine başladı. İmamoğlu ve diğer şüphelilere “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. Bu soruşturma, kamuoyunda büyük ilgi ve tepki topladı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkında, iki ayrı soruşturmadan kaynaklanan toplam yedi suçlama yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, İmamoğlu için “suç örgütü lideri” ifadesi dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamındaki diğer önemli isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da bulunuyor.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER VE İFADE İŞLEMLERİ

Salı sabahı gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan kişiler arasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve sanatçı Ercan Saatçi gibi öne çıkan isimler yer alıyor. Şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde alınıyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Bu soruşturma çerçevesinde “suç örgütü yöneticisi olmak”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar mevcut. Ayrıca, İmamoğlu ve bazı diğer isimler hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması da gündeme geliyor. İBB’ye yönelik bu soruşturma, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yer edinmiş durumda. Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, kamuoyu bu gelişmelerin nasıl bir sonuç doğuracağını merakla izliyor.