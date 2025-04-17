Eksim Enerji 2024’te 1,9 Milyon Megavat Temiz Enerji!

70 MEGAAVATLIK KAPASİTE ARTIŞI

Eksim Enerji’nin CEO’su Arkın Akbay, şirketin kurulu gücünü 70 megavat artırarak, toplamda 4,3 milyon haneye elektrik sağlayabilecek kapasiteye ulaştığını duyurdu. Üretilen temiz enerjinin, Türkiye’deki tüm elektrikli araçların yıllık enerji tüketiminin 6 katına eşdeğer olduğu ifade edildi. Akbay, şirketin enerji üretimini rüzgar, güneş ve su kaynaklarını kullanarak genişletmeye devam ettiğini belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYINDA ARTIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de yenilenebilir enerji, toplam elektrik üretimi içinde yüzde 40 seviyesine ulaştı. Eksim Enerji, 2035 hedeflerine katkı sağlamak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yatırımları artırmayı sürdürüyor.

VİRANŞEHİR GES PROJESİ YENİ HEDEFLERİ BELİRLEDİ

Şanlıurfa’da yer alan Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin ilk etabına 45 megavat eklenerek toplam kurulu güç 78 megavata çıkmış durumda. Tam kapasiteye ulaştığında bu santral, 192 megavat güce ulaşacak ve 135 bin haneye temiz enerji sağlayacak. Eksim Enerji, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam kurulu gücünü 2.200 megavatın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Şirketin yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynuyor ve sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyor.