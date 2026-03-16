El Bilal Toure’den Taraftarlara Teşekkür Mesajı

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ’IN YILDIZINDAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Beşiktaş’ta forma giyen El Bilal Toure, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bir süredir sakatlıkla mücadele eden Malili futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara kendisine duyulan destek için teşekkür etti. Toure, “Beşiktaş’ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum.” sözleriyle teşekkürlerini iletti.

ELEŞTİRİLERİ REDDETTİ: APTALLAR GİBİ OLMAYIN

El Bilal Toure, kendisine yöneltilen eleştirilere de sert bir yanıt vererek, “Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın.” ifadelerini kullandı.

SEZONUNDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta yer alan Toure, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.