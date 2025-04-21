el-salvador-dan-siyasi-mahkum-teklifi

BUKELE’NİN ÇAĞRISI

El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD’den sınır dışı edilerek El Salvador’daki hapishaneye gönderilen Venezuelalıların geri gönderilmesi için Venezuela’daki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi. Bukele, sosyal medya platformu X üzerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya hitap ederek, geçtiğimiz yılki seçimler sırasında tutuklanan muhalefet liderlerinin aile üyeleri, gazeteciler ve aktivistlerin isimlerini sıraladı. Bukele, “Tek suçları size ve seçim yolsuzluklarınıza karşı çıkmak” şeklinde ifadelerde bulundu ve 252 sınır dışı edilen Venezuelalının geri verilmesi karşılığında aynı sayıda siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını önerdi.

VENEZUELA’DAN GELEN TEPKİ

Bukele’nin listeye dahil ettiği kişiler arasında, eski başkan adayı Edmundo González’in damadı, Arjantin büyükelçiliğinde sığınma talep eden muhalif siyasetçiler ve değişik ülkelerden 50 tutuklu yer aldı. Bu listede, muhalefet lideri María Corina Machado’nun annesi de bulunuyor. Machado, Ocak ayında evinin polis tarafından kuşatıldığını duyurmuştu. Bukele, El Salvador Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela hükümetiyle iletişim kuracağını belirtti.

Venezuela Başsavcılığı, Bukele’nin açıklamalarını “sinsi” olarak nitelendirdi ve onu “neofaşist” olarak tanımladı. Caracas yönetimi, tutuklu Venezuelalıların listesinin yanı sıra, hukuki statüleri ve sağlık durumlarına dair raporları talep etti. Açıklamada, “ABD ve El Salvador’daki Venezuelalıların gördüğü muamele, uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlali ve insanlığa karşı suçtur” ifadeleri yer aldı.