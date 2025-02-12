Elan Ricardo’dan İddialı Beşiktaş Mesajı

TEMMUZ AYINDAKİ GELİŞMELER

BJK TV’ye açıklama yapan Elan Ricardo, Beşiktaş’tan gelen teklifin kendisi için beklenmedik olduğunu ifade etti. Ricardo, “Çok hızlı gelişen bir teklifti. Yine de bu harika haberi duyar duymaz ikinci kez düşünmeden olabilecek en hızlı şekilde buraya geldim. Burayı seçme sebebim Beşiktaş’ın çok büyük bir kulüp olması. Burası küçüklüğümden beri de bildiğim bir yer. Daha önce de söylediğim gibi bana bu teklifin Beşiktaş’tan geldiğini söyledikleri an gelmek için ikinci kez düşünmedim.” dedi.

Kolombiyalı orta saha, Türkiye Ligi’ni yakından bildiğini aktardı. “Buraya zaferler kazanmaya geldim. Çok rekabetçi bir lig burası. Bu ligde büyük takımlar da var. Kendimi oyuna adamış, tutkulu, güçlü, ayakları iyi olan, orta mesafelerden iyi şut çekebilen bir futbolcu olarak görüyorum. Bu özelliklerimle de takımıma katkı sağlayabilirim. 6 numara gibi oynamayı seviyorum. Bir başka deyişle 8 numara pozisyonu da diyebiliriz. İkisinin karşımı da diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışma fırsatının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olacağını dile getiren Ricardo, “Bu büyük bir şans ve onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.