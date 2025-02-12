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Spor

Elan Ricardo’yu Luka Modric’e Benzetiyorum

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BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TRANSFER

Beşiktaş, son günlerde İstanbul’a transfer ettiği 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile resmi bir sözleşme imzalıyor. Ricardo, daha önce CD La Equidad takımında forma giyiyordu. Bu transferin detaylarını ve Ricardo’nun özelliklerini, teknik direktörü Alexis Garcia açıkladı.

GENÇ YETENEK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Alexis Garcia, Ricardo’yu genç takımlardan keşfettiklerini belirterek, “Onda harika bir futbolcu gördüm. Sadece yeteneğini anlamak ve bunu sahada göstermek için yapmamız gereken bazı şeyler vardı. Harika bir tekniğe sahip. Güçlü, uzun ve orta mesafeden şutları ise onu öne çıkarıyor” dedi. Bu yorumlarıyla Ricardo’nun potansiyelini ifade etmiş oldu.

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