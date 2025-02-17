Elazığ’da Çatı Yangını Kontrol Altında

YANGIN ÇIKTI VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evin çatısında, henüz kesinleşmemiş bir sebepten yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE PERSONELİ DENGESİNİ KAYBETTİ

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, itfaiye personeli Cengiz Sönmez dengesini kaybederek yere düştü. İlk yardımı takiben, Cengiz Karakoçan Devlet Hastanesi’ne, buradan da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi sürecine alındı. Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahaleleri neticesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının kaynağının belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme çalışmaları başlatıldı.