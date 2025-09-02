Gündem

Elazığ’da Kaza: Lüks Araç, Demir Altında

elazig-da-kaza-luks-arac-demir-altinda

KAZA DETAYLARI

Elazığ Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, T.O. yönetimindeki demir yüklü tır, kırmızı ışıkta ani fren yapıyor. Tırın ani fren yapması sonucunda, taşıdığı tonlarca demir, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen S.T. yönetimindeki lüks otomobilin üzerine düşüyor.

YARALILARIN DURUMU

Kazada 2 kişi yaralanıyor. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

İlginç bir şekilde meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yapıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Polinas’a EcoVadis’ten Altın Madalya”

Polinas, esnek ambalaj sektöründeki başarısını EcoVadis'ten aldığı "Altın Madalya" ile taçlandırdı. Şirket, çevresel ve sosyal etik standartlara uygunluğu ile dikkat çekti.
Gündem

Tsmc Çip Fiyatlarını Artıracak

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi, gelişmiş çip üretiminde fiyat artışına gideceğini duyurdu. Bu durum, Apple ve Nvidia gibi büyük markaları etkileyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.