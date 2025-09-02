Elazığ’da Kaza: Lüks Araç, Demir Altında

KAZA DETAYLARI

Elazığ Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, T.O. yönetimindeki demir yüklü tır, kırmızı ışıkta ani fren yapıyor. Tırın ani fren yapması sonucunda, taşıdığı tonlarca demir, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen S.T. yönetimindeki lüks otomobilin üzerine düşüyor.

YARALILARIN DURUMU

Kazada 2 kişi yaralanıyor. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

İlginç bir şekilde meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yapıyor.