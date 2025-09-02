Elazığ’da kaza: Lüks araç, demir altında

KAZA ANI VE KAZANIN SEBEPLERİ

Elazığ Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, T.O. yönetimindeki demir yüklü tır, kırmızı ışıkta aniden fren yapıyor. Tırın, trafik ışığında ani fren yapması sonucunda taşıdığı tonlarca demir, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen S.T. yönetimindeki lüks otomobilin üzerine düşüyor.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Bu kazada toplamda 2 kişi yaralanıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildiriyor ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralılar, olay yerinde uygulanan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere taşıyarak tedavi altına alınıyor.

VATANDAŞLARDAN İLGİ ÇEKEN TEPKİ

Olayı ilginç bulan vatandaşlar, kazayı fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu arada polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yapıyor.