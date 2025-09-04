Elazığ’da Konut Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

2020 VE 2023 DEPREMLERİNDEN SONRAKİ ÇALIŞMALAR

Elazığ’da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerindeki depremlerden etkilenmiş olan depremzedelerin yeni evlerine ulaşmaları için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. 2020 Elazığ depreminin sonrasında kent genelinde 24 binden fazla konut inşaası tamamlanarak ilgili vatandaşlara teslim edilmişti.

ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Yaraların sarılması için sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Elazığ’da evlerini kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un önderliğinde deprem konutlarının yapımına başlanarak hızla yükselebilmesi sağlanıyor. 2020 ve 2023 depremleri sonrası toplamda 36 bin 557 hak sahibi yeni konutlarına yerleştirilirken, 5 bin 898 konutun da inşası sürüyor. Yıl sonuna kadar bu konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

AĞIR HASARLI BİNALARIN TESPİTİ

Elazığ’ın 2020 ve 2023 yıllarında meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda hasarlı bina ile karşılaştığına dikkat çeken Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, şunları söyledi: “2020 depreminden sonra yapılan hasar tespitleri sonucunda 51 bin 939 civarında ağır hasarlı yapı belirlendi. Buna bağlı olarak yapılan hak sahipliği çalışmaları çerçevesinde 33 bin 893 hak sahipliği AFAD Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Konut yapımına hızlı bir şekilde başlanıldığını görmekteyiz.”

TÜM HAK SAHİPLERİNE TESLİMAT HEDEFİ

Giyik, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sonrasında Türkiye genelinde birçok ilin büyük çapta hasar gördüğünü vurguladı ve şu bilgileri paylaştı: “53 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 453 bin konut için inşaat süreci hedeflendi. Geçen ay 250 bininci konutun kurası çekildi ve her ay 50 bin konutun kura çekimi yapılması planlanıyor. Elazığ’da bekleyen yaklaşık 1.400 hak sahibi bulunuyor. Onların da kurasını 6 Eylül’de çekmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzedelerin konutlarına kavuşmasını sağlamayı hedefliyoruz.”