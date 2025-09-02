Elazığ’da Tır, Lüks Araca Düştü

Gündem

ELAZIĞ’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Elazığ Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşen kaza, T.O. idaresindeki demir yüklü bir tırın kırmızı ışıkta ani fren yapmasıyla meydana geldi. Tırın, ani fren neticesinde taşıdığı tonlarca demir, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen S.T. kontrolündeki lüks otomobilin üstüne düşmesi sonucu ciddi bir kazaya yol açtı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada toplamda 2 kişi yaralanıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşların hemen durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

İlginç kazayı izleyen vatandaşlar, olayın detaylarını fotoğraflamak için birbirleriyle adeta yarıştı. Bu esnada polis ekipleri, kaza yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

