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Elazığ’da Tır, Otomobille Çarpıştı: 1 ÖLÜ

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KAZA HAZİNLİ SONUÇLAR DOĞURDU

Elazığ-Bingöl karayolunda hareket halindeki bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobil hurdaya dönerken, tır şarampole devrildi. Olayın hemen ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye yollandı.

CAN KAYBINA VE AĞIR YARALILARA YOL AÇTI

Kazada otomobilde yer alan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca, ağır yaralanan iki kişi de ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza, trafikte aksamalara sebep olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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