Elazığ’da Tır ve Otomobil Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Elazığ-Bingöl karayolunda seyir halindeki bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, tır şarampole devrildi. Olay sonrasında sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Kazanın sonucunda, otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Ayrıca, ağır yaralanan iki kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, trafikte aksamalara yol açarken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.