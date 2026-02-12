Elazığ Kapalı Çarşı’da Omega-3 Zengini Orkinos Satışta

Akdeniz’de yakalanan 85 kilogram ağırlığındaki orkinos, Elazığ Kapalı Çarşı’daki bir balıkçı dükkanında alıcılarını bekliyor. Uzunluğunun 1 metre 40 santimetre olduğu belirtilen balığın kilogramı 650 TL’den satışa sunuluyor.

KAS GELİŞİMİNE DESTEK

Orkinos, kas yapımını destekleyerek uzun süre tok hissettiriyor ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ayrıca kalp sağlığını koruma özelliği bulunuyor; kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak damar tıkanıklığı riskini azaltıyor.

BEYİN VE VÜCUT SAĞLIĞI

Omega-3 yağ asitleri, hafızayı güçlendirme, odaklanmayı artırma ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatma etkileriyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, içerdiği selenyum ve D vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı destekliyor. Omega-3 yağ asitleri, göz kuruluğunu azaltma ve retina sağlığını koruma konusunda da fayda sağlıyor.