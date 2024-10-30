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Elazığ Kent Müzesi Hizmete Açıldı

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ELAZIĞ KENT MÜZESİ HİZMETE AÇILDI

Elazığ Kent Müzesi düzenlenen bir törenle açıldı. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait kent belleği, Atatürk ile Elazığ temaları ve Elazığ’a özgü dokuma kültürü sergileniyor. Özellikle kentin yöresel yemekleri, müziği, giyimi, kunduracılık, ahşap ve taş işlemeciliği gibi geleneksel zanaatlar da ziyaretçilere sunuluyor.

MÜZEDEKİ SERGİLER

Müzede, şifa ve eczacılık, kalaycılık, bakırcılık gibi Elazığ’a özgü çeşitli mesleklerle ilgili bilgi veriliyor. Ayrıca, endemik bitkiler ile kök boyama, tarım kültürü ve bakkal kültürü gibi konulara dair minyatürler ve değişik modellemeler de bulunuyor. Ziyaretçilere kentin kültürel mirasının önemli parçalarını keşfetme fırsatı sunuluyor.

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