Elazığspor-Vanspor FK Karşılaşması İptal Edildi

ELAZIĞSPOR VE VANSPOR FK MAÇINDA TARİHİ OLAY

Elazığ Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen 2. Lig yükselme play-off mücadelesinde Elazığspor, dün akşam Vanspor FK’ya ev sahipliği yaptı. Saat 20.00’da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Maçın 2’nci yarısında, 56’ncı dakikada, yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına tribünden atılan yabancı cisim isabet etti. Bu durum üzerine Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitmeye karar verdi. Ardından futbolcular da soyunma odasına geçti ve bu esnada tribünler boşaltıldı. Son olarak, maçın tatil edildiği açıklandı.

MECNUN OTYAKMAZ’DAN DURUM AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Elazığspor ile Vanspor FK arasındaki mücadeleyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. “Elazığspor-Vanspor FK maçı hepimizi üzdü” diyen Otyakmaz, devamında, “4. hakem yana geçip maça devam edilecekti. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için iptal oldu. Artık hükmüne doğru giden süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan bir olay yaşandı. Tekrarı olmaması için hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.