Elazığspor-Vanspor FK Maçı Tatil Edildi

FUTBOL MAÇINDA YAŞANAN OLAY

Elazığspor, 2. Lig yükselme play-off mücadelesinde dün akşam Elazığ Atatürk Stadyumu’nda Vanspor FK’yı ağırladı. Saat 20.00’da başlayan bu kritik karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşmanın 2’nci yarısında, 56’ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına tribünden atılan bir yabancı cisim isabet ediyor. Bu olayın ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına geçiyor. Ardından futbolcular da soyunma odalarına yöneliyor. Bu arada tribünler boşaltılıyor ve maçın tatil edildiği açıklanıyor.

MECNUN OTYAKMAZ’IN GÖRÜŞLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Elazığspor ile Vanspor FK arasındaki maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, “Elazığspor-Vanspor FK maçı hepimizi üzdü. 4. hakem yana geçip maça devam edilecekti. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için iptal oldu. Artık hükmüne doğru giden bir süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan bir olay yaşandı. Tekrarı olmaması için hareket edeceğiz” diye belirtiyor.