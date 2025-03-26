Elektriğe Yüzde 25 Zam İddiası

OLCAY AYDİLEK’İN İDDİASI: ZAM HAZIRLIĞI

Gazeteci Olcay Aydilek, enerji yönetiminin 1 Nisan’dan itibaren elektrik fiyatlarına yapılacak zam için gerekli hazırlıkları tamamladığını öne sürdü. Aydilek’e göre, son dakika değişiklikleri yaşanmazsa konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 oranında bir artış uygulanacak. Bu iddia, elektrik dağıtım şirketlerinin artan maliyet baskıları ve en son 2024 Temmuz’unda zam yapılması ile destekleniyor. Resmi duyurunun bu hafta içerisinde yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

ENERJİ BAKANI BAYRAKTAR’IN AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat 2025 tarihinde bir televizyon programında elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili kesin bir mesaj vermişti: “Hedefimiz, oluşan maliyetleri vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak. Kışı hanelere fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar hane halkı için artış öngörmüyoruz.” Bayraktar’ın bu ifadesi, Aydilek’in iddiasıyla çelişiyor ve hükümetin sübvansiyon politikalarına devam etme amacını ortaya koyuyor. Bu çelişkinin nasıl bir açıklama bulacağı ise merak ediliyor.

YENİ DÜZENLEME VE SÜBVANSİYON TARTIŞMALARI

Bayraktar, aynı programda yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) kullanım sınırını aşan abonelerin sübvansiyon kapsamından çıkarılacağını da belirtmişti: “42 milyon abonenin sadece 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin faturasında değişiklik olmayacak. 2024 yılında 5 bin kWh’yi aşanlar, şubattan itibaren destekten yararlanamayacak.” Bu düzenleme, yüksek enerji tüketen hanelerin gerçek maliyetle elektrik kullanmasını hedefliyor. Ancak Aydilek’in iddia ettiği yüzde 25’lik zam, tüm konutlara yönelik genel bir artış olarak algılanıyor ve Bayraktar’ın “nisana kadar zam yok” sözleriyle çelişiyor.