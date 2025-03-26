Elektriğe Yüzde 25 Zam İddiası

OLCAY AYDİLEK’İN İDDİASI

Gazeteci Olcay Aydilek, enerji yönetiminin 1 Nisan itibarıyla elektrik fiyatlarına zam yapma hazırlıklarını tamamladığını öne sürdü. Eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa, konutlarda kullanılan elektrikte yüzde 25’lik bir artış yaşanacak. Bu iddia, artan maliyet baskıları ve 2024 Temmuz’undan beri elektrik fiyatlarına zam yapılmamış olmasıyla ilişkilendiriliyor. Resmi duyurunun bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR’IN AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat 2025’te bir televizyon programında elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında net bir açıklama yapmıştı: “Hedefimiz, oluşan maliyetleri vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak. Kışı hanelere fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar hane halkı için artış öngörmüyoruz.” Bu açıklama, Aydilek’in iddiasıyla çelişiyor ve hükümetin sübvansiyon politikaları ile ilgili tutumunu gözler önüne seriyor. Bu çelişkinin nasıl açıklanacağı ise merak konusu.

YENİ DÜZENLEME VE SÜBVANSİYON TARTIŞMASI

Aynı programda Bayraktar, yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketim sınırını aşan abonelerin sübvansiyon kapsamından çıkarılacağını da belirtti: “42 milyon abonenin sadece 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin faturasında değişiklik olmayacak. 2024’te 5 bin kWh’yi aşanlar, şubattan itibaren destekten yararlanamayacak.” Bu yeni düzenleme, yüksek tüketimli hanelerin gerçek maliyetle elektrik kullanmalarını sağlama hedefi gütüyor. Ancak Aydilek’in iddia ettiği yüzde 25’lik zam, tüm konutları etkileyen genel bir artış olarak değerlendiriliyor ve Bayraktar’ın “nisana kadar zam yok” açıklamasıyla örtüşmüyor.