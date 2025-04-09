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“Elektrik Faturalarına Devlet Desteği”

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ELEKTRİK FATURALARINDA DESTEĞİN GÖSTERİLMESİ

Yapılan yeni düzenleme ile bu aydan itibaren, elektrik faturalarında sunulan devlet desteği artık fatura metinleri ve mesajlar üzerinde de görünür hale geliyor. Aboneler, bu ay gelen faturalarda toplam tutar ile devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken miktarı öğrenebiliyor. Gelen örnek mesajlar arasında şunlar yer alıyor:

“… nolu elektrik aboneliğinize ait 17-04-2025 son ödeme tarihli ilgili dönem tüketim bedeli 807.36 TL olup, 437.36 TL’lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 370.00 TL’dir.”

DOĞALGAZ FATURALARINDA DA DESTEĞE YER VERİLECEK

Benzer bilgilendirmelerin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı ifade ediliyor. Bu geliştirme ile tüketicilerin, doğalgaz tüketimlerinin yanı sıra destek miktarını da kolayca görebilmeleri amaçlanıyor.

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI

Elektrik faturalarında sunulan devlet desteği, düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde ise yüzde 40 oranında uygulanıyor. Doğalgaz faturalarında ise devlet desteği yüzde 65 oranında, doğrudan faturaya yansıtılacak şekilde sağlanıyor.

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