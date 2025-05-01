Elektrik Kesintileri Türkiye’yi Etkilemeyecek!

Avrupa, İspanya ve Portekiz’in başını çektiği geniş çaplı elektrik kesintileriyle sarsılıyor. Milyonlarca insanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu kesintiler, ulaşım, sağlık hizmetleri ve iletişimi durma noktasına getiriyor. Peki, Avrupa ile aynı elektrik dağıtım ağına bağlı olan Türkiye bu krizden nasıl etkilenecek?

TÜRKİYE’DE SORUN YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye yol açacak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. Bayraktar, “Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi,” diyerek vatandaşları rahatlattı. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa elektrik şebekesine bağlı olmasına rağmen mevcut altyapının sağlam olduğunu ve kesintilere doğrudan maruz kalma riskinin düşük olduğunu vurguladı.

İspanya ve Portekiz’deki enerji kesintilerinin, yüksek gerilim hatlarında ortaya çıkan “atmosferik titreşim” olarak adlandırılan nadir bir fenomenden kaynaklandığı düşünülüyor. Portekizli enerji şirketi REN, İspanya’daki aşırı sıcaklık değişimlerinin bu durumu tetiklediğini ifade etti. Ayrıca, Fransa’daki bir yangının da şebekeye zarar verdiği iddia ediliyor. Siber saldırı olasılığı ise henüz doğrulanmadı.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJI: URUK SİSTEMİ

Türkiye’nin elektrik şebekesi Avrupa’daki hatlarla sınırlı bir bağlantıya sahip olsa da, ASELSAN tarafından geliştirilen URUK sistemi, olası risklere karşı koruma sağlıyor. Bu sistem, siber saldırılar ve şebeke arızalarına karşı enerji altyapısını güvence altına alıyor. Türkiye’nin elektrik ithalatının yalnızca %1’lik kısmı Avrupa’dan gelmekte ve bu ülkeler (Bulgaristan ve Yunanistan) mevcut kesintilerden etkilenmiyor.