Elektrik Kurulu Gücü 120 BİN Megavatı Geçti

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Elektrik kurulu gücündeki artış sürerken, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı da yükselmeye devam ediyor. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaşırken, bunun yüzde 61,1’ine denk gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturuyor.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIMI

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroelektrik enerji, 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9 paya sahipken; güneş enerjisi 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgar enerjisi ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 oranında kayıtlarda yer alıyor. Biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 seviyesinde kaldı.

RÜZGAR VE GÜNEŞİN KATKISI

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının toplam kurulu gücü 37 bin 118 megavata ulaşıyor. Bu iki yenilenebilir kaynağın toplam kurulu güç içindeki payı ise yüzde 30,9 olarak kaydediliyor.

YERLİ KAYNAKLARIN ARTAN PAYI

Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların oranı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı ise yerli kaynaklardan oluşuyor.