Elektrik Üretimi Düşerken, Tüketim Artıyor

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalarak 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat seviyesine geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, bu üretimin yüzde 24,7’si ithal kömür santrallerinden, yüzde 19,5’i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16’sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,4’ü rüzgar santrallerinden ve yüzde 11,8’i linyit santrallerinden oluşuyor. Güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil gibi diğer enerji kaynakları da üretimde önemli paylar alıyor. Böylece, Türkiye’nin toplam lisanslı elektrik üretimi, haziran ayı itibarıyla düşüş göstermiş oldu. Faturalanan elektrik tüketimi ise yüzde 2 artış göstererek, 22 milyon 510 bin 66 megavatsaat olarak hesaplandı. Tüketim miktarının yüzde 37,3’ü sanayi, yüzde 27,3’ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 26’sı ise mesken aboneleri tarafından yapıldı. Tarımsal faaliyetler yüzde 7,7, aydınlatma ise yüzde 1,8 oranında yer aldı.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Haziranda elektrik tüketici sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 51 milyon 200 bin 934’e ulaştı. Bu artışta sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 4, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısı yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısı yüzde 1,9 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 1,5 oranında yükseldi. Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 2,1 artarak 98 bin 301 megavata ulaştı. Kurulu gücün yüzde 24,9’unu doğal gaz santralleri, yüzde 24,3’ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,5’ini rüzgar santralleri, yüzde 10,6’sını ithal kömür santralleri ve geri kalan kısmını ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturuyor.