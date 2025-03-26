Elektrik Zammı Hakkında Bakan Bayraktar’dan Açıklama

ELEKTRİK ZAMMI İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zamları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bayraktar, zam konusuyla ilgili bir soruya “Bakacağız, değerlendireceğiz.” yanıtını verdi.

DAGITIM ŞİRKETLERİNDEN TALEP

Dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda 1 Nisan tarihinden itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında bir zam yapılacağına dair iddialar gündemde. Şirketlerin, temmuz ayından bu yana zam yapılmamasından ve artan maliyetlerden dolayı şikayetçi olduğu belirtiliyor.

ZAM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Yapılması planlanan zammın, sanayi tipi işletmeler ile konut kullanıcılarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.